Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, от каких вещей нужно срочно избавляться, чтобы разгрузить свой гардероб.

Первыми кутюрье отметил вещи, смотря на которые думаешь — еще пригодится, однако это не так.

— Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выкинуть из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь. Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице, — отметил Андре Тан.

Следующие вещи, от которых стоит избавляться — клоны. Исключение — базовые вещи, например, белые футболки или черные штаны.

— Например, у вас четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком. Скорее всего, вы носите из них только одно, а остальным троим пора отправляться с глаз долой, — сказал кутюрье.

Вещи былой славы также нужно убирать со своего гардероба. Такими могут быть те, которые вы купили в ажиотаже из дизайнерской коллекции 2-3 года назад и надели их пару раз.

— Будьте уверены, что их время прошло. Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить, — сказал Андре Тан.

Также кутюрье затронул речь о потертой и уже изрядно потасканной обуви, классифицировав ее как “еще один раз схожу за молоком”.

— В ней вам привычно и удобно, как в мягких домашних тапочках. Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят. Вы достойны лучшего. Пойдите и купите себе пару нормальной обуви, — подчеркнул дизайнер.

Стоит избавляться и от практичных, но неинтересных вещей. Допустим такой, которая подходит под половину вашего гардероба, но совсем не приносит радости.

— Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней. Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле, — подытожил Андре Тан.

Ранее Андре Тан рассказал, как создать капсульный гардероб. Дизайнер отметил, что при таком гардеробе используется минимум вещей, но максимум образов.