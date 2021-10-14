Украинский дизайнер и модельер Андре Тан подытожил показы главных мировых Недель моды и рассказал о тенденциях первой половины 2022 года.

На личной странице в Instagram он отметил, что первыми тренды будущего сезона представили дизайнеры из Нью-Йорка.

— На подиумах мы увидели то, что так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья. Кстати, заниженная талия с нулевых — один из главных хитяр года, и от этой тенденции точно никуда не деться, — рассказал модельер.

Дизайнеры из Лондона в новом сезоне советуют не скромничать и быть в центре внимания. Если цветовая палитра — то самая яркая, а лучше — слепящая неоновая. Если прозрачное платье-сетка — то поверх белья.

— На подиумах не обошлось и без смелых аксессуаров — например, красочных колготок и кружевных чулков, которые легко подстраиваются и под повседневный гардероб, и под вечерние наряды, — добавил Андре Тан.

Что касается итальянских дизайнеров, то они настроены на романтику, свидания и вечеринки. В новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистические принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.

На парижской Неделе моды дизайнеры представили разнообразные вечерние наряды, безумные аксессуары на каждый день, а также провозгласили одним из ключевых трендов — офисный стиль.

— Смело носите платья-футляры, юбки в складку, деловые пиджаки и костюмы по любому поводу: от шопинга и прогулки с подругой до свидания и вечеринки до утра, — советует Андре Тан.

Недавно Андре Тан признался, что пересадил волосы на голове. По словам кутюрье, проблемы с облысением у него начались еще в 23 года из-за большого количества тестостерона.

В результате Андре Тан решился на операцию по пересадке волос, которую сделал в Стамбуле (Турция). Стоимость процедуры — от € 1500.