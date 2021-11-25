Український дизайнер Андре Тан розповів, яких речей потрібно терміново позбавлятися, щоб розвантажити свій гардероб.

Першими кутюр’є відзначив речі, дивлячись на які думаєш – ще знадобиться, проте це не так.

– Річ уже 100% відслужила своє, але вам її шкода викинути через спогади, пов’язані з нею? Навіть не замислюйтесь. Шкода вам має бути себе, якщо вас у цьому хтось побачить на вулиці, – зазначив Андре Тан.

Наступні речі, яких варто позбавлятися – клони. Виняток – базові речі, наприклад, білі футболки чи чорні штани.

– Наприклад, у вас чотири сукні однакового фасону з однотипним малюнком. Найімовірніше, ви носите тільки одну з них, а трьом іншим час дітися геть із очей, – сказав кутюр’є.

Речі колишньої слави також потрібно прибирати зі свого гардеробу. Такими можуть бути ті, які ви купили в ажіотажі з дизайнерської колекції 2-3 роки тому та вдягли їх пару разів.

– Будьте певні, що їхній час минув. По-перше, це вже не модно, а по-друге, вам, швидше за все, не буде з чим її носити, – сказав Андре Тан.

Також кутюр’є зачепив тему потертого старого взуття, класифікувавши його як “ще один раз схожу за молоком”.

– У ньому вам звично та зручно, як у м’яких домашніх капцях. Але подивіться на ситуацію об’єктивно: у цьому навіть не ховають. Ви гідні найкращого. Підіть і купіть собі пару нормального взуття, – наголосив дизайнер.

Варто позбавлятися і практичних, але нецікавих речей. Припустимо такої, яка підходить під половину вашого гардеробу, але зовсім не приносить радості.

– Вона неяскрава, нецікава і взагалі ніяка. Розлучайтеся з нею. Краще сходіть зайвий раз на шопінг і купіть щось таке ж практичне, але у вашому стилі, – підсумував Андре Тан.

Раніше Андре Тан розповів, як створити капсульний гардероб. Дизайнер зазначив, що при такому гардеробі використовується мінімум речей, але максимум образів.