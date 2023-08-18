Украинский певец Yaktak (Ярослав Карпук) презентовал песню Уночі. Новый трек исполнитель посвятил особому человеку.

Примечательно, что в клипе на песню Уночі снялась девушка Ярослава. На романтическом видео влюбленные танцуют и наслаждаются друг другом.

Уночі — это чувственная и личная песня, которая рассказывает о глубоких романтических чувствах, а также о том, как музыка помогает выразить то, что иногда невозможно передать словами.

— Эта песня очень особенная для меня и в каждую строку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, который умеет играть на гитаре хотя бы два аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка — это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно, — говорит Yaktak.

Поклонники оценили романтический вайб песни:

Ярик, очень душевный трек. Вечной вам любви!

Это лучшее, что может сделать парень для своей любимой! Я плачу!

Трогает каждую клеточку сердца и души. Невозможно сдержать эмоций!

Очень душевно!

Я просто плачу! Это так романтично!

Интересно, что новую песню Уночі Yaktak написал на кровати в отеле после очередного концерта. Творческий процесс над треком длился с марта.