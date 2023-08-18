Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

С ней я в трех метрах над уровнем неба: Yaktak снял свою девушку в новом клипе

18 августа 2023, 12:50
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Yaktak зняв свою дівчину в новому кліпі

Украинский певец Yaktak (Ярослав Карпук) презентовал песню Уночі. Новый трек исполнитель посвятил особому человеку.

Примечательно, что в клипе на песню Уночі снялась девушка Ярослава. На романтическом видео влюбленные танцуют и наслаждаются друг другом.

Уночі — это чувственная и личная песня, которая рассказывает о глубоких романтических чувствах, а также о том, как музыка помогает выразить то, что иногда невозможно передать словами.

— Эта песня очень особенная для меня и в каждую строку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, который умеет играть на гитаре хотя бы два аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка — это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно, — говорит Yaktak.

Поклонники оценили романтический вайб песни:

  • Ярик, очень душевный трек. Вечной вам любви!
  • Это лучшее, что может сделать парень для своей любимой! Я плачу!
  • Трогает каждую клеточку сердца и души. Невозможно сдержать эмоций!
  • Очень душевно!
  • Я просто плачу! Это так романтично!

Интересно, что новую песню Уночі Yaktak написал на кровати в отеле после очередного концерта. Творческий процесс над треком длился с марта.

Читайте также:
Макс Барських і Надя ДорофєєвБарских и Дорофеева презентовали совместный трек: как звучат украинские Ритмы

Теги
Yaktak
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь