В мае состоится международный песенный конкурс Евровидение 2024 в Швеции. Уже известны участники некоторых стран, например — Франции, Великобритании, Греции, Бельгии, Кипра, однако большинство еще делает свой выбор — кто их представит. Несмотря на это, прогнозы букмекеров на Евровидение 2024 уже есть, более того, они регулярно обновляются.

Кто победит на Евровидении 2024 — прогнозы букмекеров

Согласно прогнозам букмекеров на Евровидение 2024, на первом месте сейчас Украина — 10%, ранее это место занимала Великобритания, которая сейчас на второй ступени — 8%. На третьем месте оказалась Италия — 6%, на четвертом Швеция — 5%.

За ними следуют Литва и Израиль — по 5%. На седьмой ступени Норвегия — 4%. Десятку лидеров замыкают Франция, Швейцария, Греция — по 3%.

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Напомним, 11 января стал известен порядок выступлений артистов в финале Наоцотбора на Евровидение 2024 от Украины. За это право будут бороться 11 участников.

Все песни и порядок выступления финалистов Нацотбора смотрите на Фактах ICTV. Финал состоится уже 3 февраля, в результате него станет известно, кто поедет от Украины на Евровидение 2024.