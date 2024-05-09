Швейцарию на Евровидении 2024 в Мальме представляет певец Nemo. Он выступил во втором полуфинале 9 мая с песней The Code.
Что известно о представителе Швейцарии Nemo и о чем он будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.
Кто такой Nemo: биография
Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года в Биле, маленьком городке Швейцарии. С детства он играл на скрипке, фортепиано и барабанах. Сейчас артист живет в Берлине.
В 2015 году Немо выпустил свой первый мини-альбом Clownfisch. Два следующих, Momänt-Kids и Fundbüro, артист представил в 2017-м. За время своей карьеры Немо получил пять премий Swiss Music Awards (крупнейшая в Швейцарии церемония вручения наград в области музыки).
В 2020 году певец начал писать и продюсировать песни для других артистов, а также начал выпускать треки на английском языке. 9 сентября 2022 года Немо презентовал четвертый мини-альбом — Whatever Feels Right, в который вошло 6 песен.
В ноябре 2023 года Немо назвал себя небинарной личностью. В своем творчестве певец касается таких тем, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в мире.
Перевод песни Nemo — The Code
Код
Добро пожаловать на шоу, пусть все узнают,
Я не играю в игры, я разрываю цепи,
Лучше пристегнитесь, я налью стакан,
Это мой богемный стиль, так что выпей, друг мой.
Эта история — моя правда
Я, я побывал в аду и вернулся обратно,
Чтобы найти себя на правильном пути,
Я взломал код, да,
Словно взглянув на все с высоты небес,
Я просто дал себе немного времени,
Теперь я чувствую себя, как в раю,
Я взломал код
Да,
Позвольте мне рассказать вам историю о жизни, о добре и зле,
Держитесь крепче,
Что правильно, что неправильно, что правильно
Все сбалансировано, все светло
Я так много думаю,
И я не буду спать всю ночь,
Я так взволнован, перевозбужден
Это нечто большее, чем я сам, я так воодушевлен.
Позвольте мне прочувствовать взлеты и падения,
Дайте мне почувствовать этот жгучий страх,
Эта история — моя правда
Я, я побывал в аду и вернулся обратно,
Чтобы найти себя на правильном пути,
Я взломал код, да,
Словно взглянув на все с высоты небес,
Я просто дал себе немного времени,
Теперь я чувствую себя, как в раю,
Я взломал код
Где-то между нулями и единицами,
Клянусь, я нашел свой лучший мир,
Мое сердцебиение такое —
Где-то между нулями и единицами,
Клянусь, я нашел свой лучший мир,
Мое сердцебиение похоже на стук барабана
Я, я побывал в аду и вернулся обратно,
Чтобы найти себя на правильном пути,
Я взломал код, да,
Словно взглянув на все с высоты небес,
Я просто дал себе немного времени,
Теперь я чувствую себя, как в раю,
Я взломал код
Nemo — The Code: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Nemo