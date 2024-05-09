Швейцарию на Евровидении 2024 в Мальме представляет певец Nemo. Он выступил во втором полуфинале 9 мая с песней The Code.

Что известно о представителе Швейцарии Nemo и о чем он будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такой Nemo: биография

Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года в Биле, маленьком городке Швейцарии. С детства он играл на скрипке, фортепиано и барабанах. Сейчас артист живет в Берлине.

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В 2015 году Немо выпустил свой первый мини-альбом Clownfisch. Два следующих, Momänt-Kids и Fundbüro, артист представил в 2017-м. За время своей карьеры Немо получил пять премий Swiss Music Awards (крупнейшая в Швейцарии церемония вручения наград в области музыки).

В 2020 году певец начал писать и продюсировать песни для других артистов, а также начал выпускать треки на английском языке. 9 сентября 2022 года Немо презентовал четвертый мини-альбом — Whatever Feels Right, в который вошло 6 песен.

В ноябре 2023 года Немо назвал себя небинарной личностью. В своем творчестве певец касается таких тем, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в мире.

Перевод песни Nemo — The Code

Код

Добро пожаловать на шоу, пусть все узнают,

Я не играю в игры, я разрываю цепи,

Лучше пристегнитесь, я налью стакан,

Это мой богемный стиль, так что выпей, друг мой.

Эта история — моя правда

Я, я побывал в аду и вернулся обратно,

Чтобы найти себя на правильном пути,

Я взломал код, да,

Словно взглянув на все с высоты небес,

Я просто дал себе немного времени,

Теперь я чувствую себя, как в раю,

Я взломал код

Да,

Позвольте мне рассказать вам историю о жизни, о добре и зле,

Держитесь крепче,

Что правильно, что неправильно, что правильно

Все сбалансировано, все светло

Я так много думаю,

И я не буду спать всю ночь,

Я так взволнован, перевозбужден

Это нечто большее, чем я сам, я так воодушевлен.

Позвольте мне прочувствовать взлеты и падения,

Дайте мне почувствовать этот жгучий страх,

Эта история — моя правда

Я, я побывал в аду и вернулся обратно,

Чтобы найти себя на правильном пути,

Я взломал код, да,

Словно взглянув на все с высоты небес,

Я просто дал себе немного времени,

Теперь я чувствую себя, как в раю,

Я взломал код

Где-то между нулями и единицами,

Клянусь, я нашел свой лучший мир,

Мое сердцебиение такое —

Где-то между нулями и единицами,

Клянусь, я нашел свой лучший мир,

Мое сердцебиение похоже на стук барабана

Я, я побывал в аду и вернулся обратно,

Чтобы найти себя на правильном пути,

Я взломал код, да,

Словно взглянув на все с высоты небес,

Я просто дал себе немного времени,

Теперь я чувствую себя, как в раю,

Я взломал код

Nemo — The Code: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Nemo