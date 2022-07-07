Голливудский актер Брэд Питт рассказал, что страдает от прозопагнозии, известной как лицевая слепота. Из-за нее звезда не способен различать лица других людей.

Актер отметил, что у него не получается запоминать новых людей, что формирует неоднозначное мнение окружающих о нем.

Официально же врачи такой диагноз Питту не ставили.

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Брэд ранее рассказывал о своей борьбе с этим заболеванием еще в 2013 году. Тогда он говорил, что его ненавидят многие люди, поскольку думают, что он их не уважает.

Более того, он отмечал, что иногда ему дают описание внешности человека, чтобы ему было легче.

Лицевая слепота — это расстройство восприятия, при котором человек не может узнавать лица, однако другие предметы распознает без каких-либо сложностей.

Люди с этим заболеванием адаптируются и узнают окружающих по походке, одежде, прическе.