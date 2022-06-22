Голливудский актер Брэд Питт заявил о будущем завершении карьеры. Он признался, что более чем 30-летнюю работу в индустрии кино нужно заканчивать.

Об этом Питт заявил глянцу GQ, для которого снялся на обложку.

— Я считаю себя на последнем издыхании. Это последний семестр или триместр, — сказал 58-летний актер.

Он добавил, что хочет продолжать создавать что-то новое.

Сейчас смотрят

— Я один из тех, кто общается через искусство. Я просто хочу всегда творить. И если я ничего не делаю, то в некотором роде умираю, — добавил Питт.

Актер начал свою карьеру еще в 22 года — с того времени он успел сняться в огромном количестве культовых картин — Бойцовский клуб, Человек, который изменил все, Однажды в Голливуде и Одиннадцать друзей Оушена.

Совсем скоро Питт появится на экранах кинотеатров по всему миру — уже 5 августа выйдет фильм Быстрее пули, который расскажет историю о пяти наемных убийцах, оказавшихся в одном скоростном поезде в Японии.