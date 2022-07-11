Музыкант Сергей Бабкин исполнил вместе с младшим сыном Елисеем культовый трек российско-украинской войны.
В Instagram музыкант показал, как он с трехлетним мальчиком поет Ой у лузі червона калина. Сперва Елисей самостоятельно исполняет композицию под бит отца, далее к нему присоединяется музыкант.
— В ЕС эта песня сейчас намбер ван! Всегда и везде, с перерывами на сон. Наше будущее в надежных руках! Слава ВСУ, — подписал видео Бабкин.
Поклонники оценили музыкальные способности Сергея и его сына, а также отметили, что видео получилось очень милым.
- Слава Украине, ребята! Хорошо поете!
- Бабкины!
- Вы самые лучшие!
- Умнички! Очень мило!
- Какие красивые! — пишут в комментариях под видео.
Ранее исполнением песни Ой у лузі червона калина тронула дочь ведущего Андрея Беднякова. Шоумен показал видео, на котором шестилетняя Ксюша подпевает композиции Pink Floyd совместно с Андреем Хлывнюком.
Фото: Сергей Бабкин