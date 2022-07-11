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Под бит отца: трехлетний сын Бабкина восхитил песней Ой у лузі червона калина

11 июля 2022, 13:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергій Бабкін

Музыкант Сергей Бабкин исполнил вместе с младшим сыном Елисеем культовый трек российско-украинской войны.

В Instagram музыкант показал, как он с трехлетним мальчиком поет Ой у лузі червона калина. Сперва Елисей самостоятельно исполняет композицию под бит отца, далее к нему присоединяется музыкант.

— В ЕС эта песня сейчас намбер ван! Всегда и везде, с перерывами на сон. Наше будущее в надежных руках! Слава ВСУ, — подписал видео Бабкин.

Поклонники оценили музыкальные способности Сергея и его сына, а также отметили, что видео получилось очень милым.

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  • Слава Украине, ребята! Хорошо поете!
  • Бабкины!
  • Вы самые лучшие!
  • Умнички! Очень мило!
  • Какие красивые! — пишут в комментариях под видео.
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Ранее исполнением песни Ой у лузі червона калина тронула дочь ведущего Андрея Беднякова. Шоумен показал видео, на котором шестилетняя Ксюша подпевает композиции Pink Floyd совместно с Андреем Хлывнюком.

Фото: Сергей Бабкин

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