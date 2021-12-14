Звезды шоу-бизнеса всегда должны выглядеть идеально, поскольку они находятся в центре внимания и за ними следит многомилионная публика. В первую очередь поклонники обращают внимание на фигуру. Стоит едва поправиться, как злые комментаторы начинают это обсуждать.

В погоне за идеальным телом селебрити посещают спортивные залы, составляют рацион правильного питания, отказываются от вредных привычек и даже ложатся под нож хирурга. Кто-то худеет, а кто-то, наоборот, набирает вес. Факты ICTV решили вспомнить топ преобразований звезд в 2021 году.

Александра Зарицкая

Солистке группы Kazka удалось похудеть на 20 килограммов. Так, в декабре Александра обнародовала снимки в купальнике, тем самым продемонстрировав свою подтянутую фигуру.

Все дело в том, что Зарицкая участвовала в танцевальном шоу, которое забирает много сил и энергии. С начала и до окончания проекта артистке удалось сбросить 20 килограммов, что очень существенно.

Какой вес у знаменитости сейчас — неизвестно, однако в одном из интервью она говорила, что для комфортного самочувствия ей надо 80 килограммов.

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Недавно удивил своим внешним видом и Андрей Данилко. Артист опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, однако пользователи сети обратили внимание не на это, а на то, что Данилко заметно постройнел и похорошел.

Несмотря на проблемы со здоровьем — сбился биоритм и перепутался день с ночью, внешний цветущий вид Андрея показывает, что он справился с проблемой.

Алена Мозговая

Продюсер Алена Мозговая похудела в 2021 году на 20 килограммов, однако отметила, что это не конечный результат.

Сбросить лишний вес Алене помогли правильное питание и минимальная нагрузка, в спортивный зал продюсер не ходила.

До похудения вес Мозговой составлял 86 килограммов. Сперва она планировала скинуть 15 килограммов.

Джамала

Активно худеть в 2021 году начала и певица Джамала. Так, в Instagram артистка часто делилась своим рационом питания, и не зря. Еще в январе Джамала весила 69 килограммов, а уже в марте — 63.

Всего Джамала планировала скинуть 10 килограммов. Очевидно, что ей это удалось. Артистка выглядит стройно и подтянуто.

Тайра Бэнкс

Американская супермодель и актриса Тайра Бэнкс в 2021 году поразила своих поклонников, однако не похудением, а набором веса.

48-летняя женщина неоднократно говорила, что ей тяжело держать себя в стандартных модельных рамках. Очевидно, что Тайра рада эре бодипозитива и с удовольствием демонстрирует свое новое тело.

Марк Уолберг

Американский актер Марк Уолберг с идеальным телом нехило удивил своим преобразованием весной. Дело в том, что мужчина стремительно растолстел для новой роли. По его словам, ему понадобилось на это три недели.

Однако в такой форме Марк пробыл недолго и вскоре взялся за возвращение прежнего тела, что ему без сомнений удалось. Уолберг проводит много времени за занятиями в спортивном зале.

Селена Гомес

Американская певица Селена Гомес тоже поднабрала, однако на фото звезды, которые она публикует в Instagram, этого не заметно, чего не скажешь о видео.

Очевидно, что артистка, которая всегда имела безупречный вид, попала в историю с лишним весом не по своей воле. Селена не первый год борется с проблемами, связанными со здоровьем. Ей даже понадобилась пересадка почки.

Кроме того, она страдала депрессией на фоне неудач в личной жизни.