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Розовая пантера: Леся Никитюк озадачила поклонников сменой имиджа

7 октября 2021, 10:45 Каріна Зуєва
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк озадачила поклонников сменой имиджа. Звезда предстала в совершенно непривычном для себя образе.

Леся опубликовала серию снимков, сделанных в ночное время. В кадре звезда появилась в кожаной рубашке с пояском на талии и черных лосинах. Однако удивило поклонников другое — прическа.

Так, Никитюк предстала с длинными волнистыми волосами розового цвета. Образ телеведущая дополнила нюдовым макияжем с акцентом на глаза.

— Я тут немного выпала из Instagram… Всех люблю, скоро вернусь, — написала она под публикацией.

Подписчики оценили новый образ звезды и засыпали ее комментариями. Некоторые сравнили Лесю с куклой Барби, а также американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

  • Ким, это ты?
  • Ты как Барби.
  • Тебе так прикольно.
  • Розовый цвет волос к лицу.
  • Крутая.
  • Леся, ты как русалка.
  • Это же надо, чтобы розовые волосы так были в лицу. 
  • Розовая пантера!
  • Сказочно выглядишь. — Пишут пользователи сети.

Ранее телеведущая уже примеряла на себе новый образ. Так, Леся Никитюк предстала с черным каре и в латексном платье. Тогда подписчики отметили, что артистке очень идет черный цвет волос. Некоторые и вовсе сравнили образ звезды с Maruv.

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