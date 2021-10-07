Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк озадачила поклонников сменой имиджа. Звезда предстала в совершенно непривычном для себя образе.

Леся опубликовала серию снимков, сделанных в ночное время. В кадре звезда появилась в кожаной рубашке с пояском на талии и черных лосинах. Однако удивило поклонников другое — прическа.

Так, Никитюк предстала с длинными волнистыми волосами розового цвета. Образ телеведущая дополнила нюдовым макияжем с акцентом на глаза.

— Я тут немного выпала из Instagram… Всех люблю, скоро вернусь, — написала она под публикацией.

Подписчики оценили новый образ звезды и засыпали ее комментариями. Некоторые сравнили Лесю с куклой Барби, а также американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ким, это ты?

Ты как Барби.

Тебе так прикольно.

Розовый цвет волос к лицу.

Крутая.

Леся, ты как русалка.

Это же надо, чтобы розовые волосы так были в лицу.

Розовая пантера!

Сказочно выглядишь. — Пишут пользователи сети.

Ранее телеведущая уже примеряла на себе новый образ. Так, Леся Никитюк предстала с черным каре и в латексном платье. Тогда подписчики отметили, что артистке очень идет черный цвет волос. Некоторые и вовсе сравнили образ звезды с Maruv.