Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвала топ песен из своего плейлиста.

Среди подборки звезды лидирующее место заняла песня украинского начинающего певца Wellboy — Гуси.

— Wellboy — Гуси, Wellboy — Гуси remix, Wellboy — Гуси радио Active, Wellboy — Гуси кавер-версия, — смеясь сказала Леся.

Далее звезда выделила песню исполнителя Monolink — Return to oz (Arbat remix). В плейлист Леси Никитюк вошел и трек Тины Кароль — Твої гріхи.

Также телеведущей нравятся синглы Dua Lipa — Love Again, Monatik — Зажигать, Джамала — Ми, Оля Полякова — Взрослая девочка.

Вспомнила шутя Леся и Машу Ефросинину, однако отметила, что она не поет.

Среди песен, которые слушает Никитюк также треки Алины Паш — Bitanga, Джери Холлиуэлл — It’s Raining Men, Ланы Дель Рей — High By The Beach и Go-A — Шум.

— Я люблю разную музыку и ценю украинских артистов. Также знаю первая о всех новинках и сразу же изучаю за несколько прослушиваний тексты песен, которые потом пою в машине. Очень люблю петь в авто и чувствовать себя певицей. Может я ею и стану, как знать, — сказала Леся.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк впечатлила поклонников своей фигурой.

Телеведущая опубликовала серию черно-белых снимков, на который предстала на фоне океана, позируя в раздельном купальнике. Подписчики отметили, что Леся прекрасно выглядит и засыпали ее комплиментами.