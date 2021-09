Стримінговий сервіс HBO Max оприлюднив перший тизер нового сезону культового серіалу Секс і місто.

У короткому ролику можна побачити головних героїнь проекту And Just Like That у виконанні Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс.

Також у відео присутні моменти з Містером Бігом, якого грає Кріс Нот. У кадрі він обіймається та цілується разом зі своєю екранною дружиною Керрі Бредшоу.

Точна дата прем’єри Секс і місто поки невідома. Очікується, що продовження серіалу складатиметься з десяти епізодів, кожен з яких триватиме 30 хвилин.

Події серіалу Секс і місто 2021 розгортатимуться через 20 років після закінчення оригінального шоу, а частиною історії стане пандемія Covid-19.

Після того як Кім Кеттролл відмовилася від зйомок у проекті, на заміну їй прийшла інша акторка і нова героїня.

Знамениту трійку доповнила 50-річна Ніколь Арі Паркер. Вона зіграла роль Лізи Тодд Векслер – мами трьох дітей і режисера документальних фільмів.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород.

На думку деяких критиків, Секс і місто справив фурор тому, що замість шаблонних 18-річних блондинок його героїнями стали жінки, яким трохи за тридцять.