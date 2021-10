Несмотря на то, что премьера продолжения популярного сериала Секс в большом городе (And Just Like That…) уже близко, съемки все еще продолжаются. Кроме того, в сети все также появляются фото с них.

Так, главную героиню Кэрри Брэдшоу сфотографировали во время поцелуя с мужчиной в Нью-Йорке, что интересно — это не Мистер Биг. Также в кадре новый возлюбленный слегка приобнимет Кэрри.

Незнакомца сыграл звезда сериала Ищейка Джон Тенни. Роль какого персонажа ему досталась и как он появился в сериале, а также главный вопрос — куда делся Мистер Биг, поклонники узнают уже во время премьеры.

Не все пользователи сети довольны тем, что снимки всплывают в интернете. Многие отмечают, что против спойлеров, поскольку тогда сюжет теряет всю интригу.

Продолжение культового сериала зрители увидят уже этой зимой — в декабре. Однако точную дату премьеры пока что не озвучили. Новый сериал получил название And Just Like That, что в переводе И просто так. В нем появятся три героини — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк.

Сериал будет состоять из 10 серий, продолжительность каждой — 30 минут. Действия в ленте будут разворачиваться спустя 20 лет после событий оригинального сериала. Тизер И просто так — смотрите на Фактах ICTV.