Украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о российских захватчиках, а также сказала, что у Украины есть один путь к миру.

В Facebook Мозговая разместила эмоциональный пост, в котором сказала, что россиянам есть за что ненавидеть украинцев.

— Они тупые сбуханные рабы, которые искренне ненавидят нас за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство наше, за все то, чего у них нет на генном уровне. В подавляющем большинстве они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая зловонным куском колбасы, и смотрят свой го**оящик. И все, по большому счету, все их устраивает. И они хотят, чтобы и мы так сидели, — написала Алена.

Она добавила, что сначала россияне не понимали, зачем нам Европа и демократия, а теперь они нас за это ненавидят, уничтожают и будут продолжать это делать.

— У нас есть только один путь к миру – это путь через победу! Никакие мирные соглашения здесь не помогут. Они просто отойдут, передохнут и нападут снова, — прогнозирует Алена.

Продюсер подчеркнула, что чтобы разорвать этот круг сансары, необходимо искупить плохую карму с помощью страданий и благих деяний.

— Страданиями мы уже искупили, а благим деянием будет освобождение планеты от этой гнилой опухоли на карте мира, — подытожила Мозговая.

Ранее украинские звезды осудили зверства россиян в Буче. Высказались и всемирно известные люди, которые призвали немедленно прекратить уничтожать украинцев.

Фото: Алена Мозговая