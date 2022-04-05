Український продюсер Олена Мозгова висловилася про російських загарбників, а також сказала, що Україна має один шлях до миру.

У Facebook Мозгова оприлюднила емоційний пост, у якому сказала, що росіянам є за що ненавидіти українців.

– Вони тупі набухані раби, які щиро ненавидять нас за силу нашу, за любов до свободи, за гідність нашу, за все те, чого в них немає генетично. У переважній більшості вони сидять мовчки у своїх обдертих будках, бухають бражку, занюхуючи смердючим шматком ковбаси, і дивляться свій гі**ящик. І все, за великим рахунком, усе їх влаштовує. І вони хочуть, щоб і ми сиділи так, – написала Олена.

Вона додала, що спочатку росіяни не розуміли, навіщо нам Європа та демократія, а тепер вони нас за це ненавидять, знищують і продовжуватимуть це робити.

– У нас є лише один шлях до миру – це шлях через перемогу! Жодні мирні угоди тут не допоможуть. Вони просто відійдуть, передихнуть та нападуть знову, – зазначила Олена.

Продюсерка наголосила, що щоб розірвати це коло сансари, необхідно спокутувати погану карму за допомогою страждань та добрих діянь.

– Стражданнями ми вже спокутували, а добрим діянням буде визволення планети від цієї гнилої пухлини на карті світу, – підсумувала Мозгова.

Раніше українські зірки засудили звірства росіян у Бучі. Висловились і всесвітньо відомі люди, які закликали негайно припинити знищувати українців.

Фото: Олена Мозгова