Жуткие кадры из освобожденного города Бучи в Киевской области шокировали мировое сообщество — почти все дома и дороги уничтожены, а на улицах лежат тела мирных людей. Их убили российские агрессоры, которые не жалели никого, включая детей и женщин.

На зверства России и ее армии отреагировали не только политики и зарубежные СМИ, но и украинские звезды, которые решили не стоять в стороне.

Факты ICTV предупреждают – в материале присутствуют кадры 18+

Телеведущий Григорий Решетник с помощью стиха обратился ко всему миру. Он считает, что резня в Буче не сойдет с рук агрессору — за убийства виновные должны умереть.

Плевать будем веками в мерзкие души,

Проклятье должно быть длинное и безжалостное,

Молим Бога, чтобы дома ваши с***и,

Съел голод не мифический, а реальный.

Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская с помощью фото в Instagram пролила свет на зверства в Буче над гражданскими людьми. Звезда добавила, что в этом городке Россия устроила настоящий геноцид, убивая всех, кто даже не имел оружия. Олеся призвала мир помочь делом, а не словами — дать Украине оружие, чтобы мы могли дать отпор чистому злу.

— Мир окончательно перестал существовать в прежней системе координат. Вот оно — абсолютное зло. Чистое без примесей идеологии и призрачных высоких целей. Зло ради зла.

Актриса Мила Сивацкая также показала жуткие кадры из Бучи — после освобождения города весь мир увидел, что на самом деле происходит во время войны.

— Это военное преступление. Это геноцид украинского народа — бессмысленный, мерзкий и отвратительный. Как тот, о котором мы читали в школе, во время Второй мировой войны, — добавила Мила.

Певица Вера Брежнева также отреагировала на ужасы Бучи — она не может поверить, что это происходит в 21 веке.

— Не могу поверить в этот ад. Оказывается, не существует слов, которые могут выразить боль, — прокомментировала Брежнева.

Певица Ольга Цибульская после просмотра фото из Бучи и Ирпеня не пожалела крепких слов, чтобы описать увиденное.

— С**и, вас даже ад не примет. Немею от боли, — заявила Цибульская.

Певец Андрей Данилко, также известный под псевдонимом Верка Сердючка, также не остался в стороне — он заявил, что чувствует ярость сквозь слезы. Андрей призвал весь мир остановить преступника и его армию насильников любой ценой.

— Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Харьков, Чернигов… Сколько еще подобных открытий нас ожидает? Сколько еще подобных преступлений должно быть совершено, чтобы мир окончательно понял, что имеет дело со съехавшим с катушек преступником, которого нужно остановить любой ценой немедленно.