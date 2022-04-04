Уже сутки как весь мир наблюдает страшные кадры убитых мирных жителей в Киевской области. Представители разных стран, а также всемирно известные люди осуждают действия российских захватчиков. Не осталась в стороне и шведская топ-модель Эльза Хоск.

В Instagram-stories Эльза обнародовала серию фото из Бучи и высказалась о геноциде, отметив, что это нужно остановить.

— Монстры! Остановите убийства невинных украинцев! Так много потерянных жизней, когда это закончится? — написала Хоск.

С первого дня войны модель освещает события в Украине и, как и многие другие, не остается в стороне. Она призывала всех обратить внимание на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Украину сейчас поддерживает весь цивилизованный мир, который призывает президента РФ немедленно прекратить огонь. Российские оккупанты уничтожают на своем пути все — украинские города и даже мирных жителей, которых перед смертью пытают.

Для зверства России трудно найти нужные слова, более того, сами россияне не верят, что их военные на такое способны. Это не удивительно, поскольку их головы пропитаны пропагандой.

Стоит отметить, что сегодня, 4 апреля, первые полосы мировых СМИ пестрят о зверствах оккупантов в Буче. Так, например, британское издание The Guardian опубликовало статью под названием Ужас в Буче, а в заголовке The Mirror под надписью Последние злодеяния Путина написано коротко Геноцид.