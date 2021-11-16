Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

У моєму житті були альфонси: Леся Нікітюк про несумлінних чоловіків

16 Листопада 2021, 12:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Новий канал

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, що в її житті були альфонси. Зірка наголосила, що відчуває людей і одразу розуміє, що їм від неї потрібно.

Так, Леся зізналася, що попри гіркий досвід вона не стала черговою жертвою схем альфонсів.

– Мені доводилося зустрічатися з альфонсами. З одним так точно. Але провертати свої схеми зі мною він чи то побоявся, чи то не наважився… До мене в принципі чоловіки підходять зі страхом (сміється). Потім я дізналася, що він — конкретний альфонс, який зустрічається з жінками за гроші. Шукає шикарного життя і готовий заради цього на все – бути і з жінками, і з чоловіками, з ким завгодно, – розповіла Леся Нікітюк в одному з інтерв’ю.

Телеведуча зазначила, що тоді це її оминуло. Себе образити вона не дасть, оскільки добре розуміється на людях. Крім того, має за плечима більш ніж 10-річний досвід роботи в шоу-бізнесі.

— Я дуже відчуваю людей, знаю, що кожній людині від мене треба. У мене добре розвинена інтуїція, є нюх та чуйка, — зауважила вона.

Читайте також:
Леся НікітюкПовечеряла раками: Леся Нікітюк зламала передній зуб

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк влаштувала подорож у минуле. Телеведуча показала будинок, в якому жили її бабуся та дідусь.

Також вона поділилася трагічною сімейною історією, адже її бабусю мало не розстріляли вагітною. Жінці вдалося втекти.

Теги
Леся Нікітюк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка