Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, що в її житті були альфонси. Зірка наголосила, що відчуває людей і одразу розуміє, що їм від неї потрібно.

Так, Леся зізналася, що попри гіркий досвід вона не стала черговою жертвою схем альфонсів.

– Мені доводилося зустрічатися з альфонсами. З одним так точно. Але провертати свої схеми зі мною він чи то побоявся, чи то не наважився… До мене в принципі чоловіки підходять зі страхом (сміється). Потім я дізналася, що він — конкретний альфонс, який зустрічається з жінками за гроші. Шукає шикарного життя і готовий заради цього на все – бути і з жінками, і з чоловіками, з ким завгодно, – розповіла Леся Нікітюк в одному з інтерв’ю.

Телеведуча зазначила, що тоді це її оминуло. Себе образити вона не дасть, оскільки добре розуміється на людях. Крім того, має за плечима більш ніж 10-річний досвід роботи в шоу-бізнесі.

— Я дуже відчуваю людей, знаю, що кожній людині від мене треба. У мене добре розвинена інтуїція, є нюх та чуйка, — зауважила вона.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк влаштувала подорож у минуле. Телеведуча показала будинок, в якому жили її бабуся та дідусь.

Також вона поділилася трагічною сімейною історією, адже її бабусю мало не розстріляли вагітною. Жінці вдалося втекти.