Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк осуществила путешествие в прошлое. Артистка отправилась в село, где жили ее бабушка и дедушка.

В Instagram Леся опубликовала серию снимков и stories, сделанных в селе Великий Скнит Хмельницкой области.

— Наконец-то я осуществила путешествие в прошлое… Прошлое, которое я никогда не забуду. Село Великий Скнит — здесь жили мой дедушка Петр и бабушка Надежда. Любовь к ним навсегда в моем сердце, — написала Никитюк.

Леся показала снимок своей бабушки. Она рассказала, что женщина работала почтальоном и вела свадьбы. Однако в 1942 году произошла страшная история, тогда в село пришли немцы.

На видео Никитюк показала дом, в который ее бабушку привели на расстрел за то, что она не платила налоги.

— В то время она была на восьмом месяце беременности. В одной из комнат этой постройки на полу уже лежала расстрелянная беременная женщина. Зачек — имя немецкого военного, который крутил пистолетом в руке и угрожал смертью, — рассказала телеведущая.

Женщине удалось убежать, поскольку в тот момент началась драка в соседней комнате и военный пошел на подмогу.

— Бабушка выпрыгнула в окно и убегала по полям, болотам… Она пряталась в лесах несколько дней, голодная и с ребенком под сердцем. Она тогда спаслась, — поделилась Леся.

Артистка рассказала, что ее дедушка в то время был на войне и вернулся лишь в 1945 году.

Показала телеведущая и двор, в котором она выросла, а также рассказала, что новые владельцы отстраивают старую хату.

— Теперь они покоятся здесь… В тихом месте! Где солнышко возвращает в теплые воспоминания, а ветер разгоняет слезы, — написала Никитюк.

Телеведущая призвала никогда не забывать откуда вы, а также помнить историю своих предков.