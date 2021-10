Участник шоу на MTV Ex on the Beach Крис Пирсон скончался от ножевого ранения. Ему было всего 25 лет.

Известно, что около двух часов ночи у Пирсона произошел конфликт в районе долины Сан-Фернандо (Лос-Анджелес).

Оппонент звезды шоу зарезал Пирсона. Парня доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

Несколько друзей и представители правоохранительных органов сказали изданию TMZ, что Крис умер около 03.00.

Полиция расследует дело как нанесение ножевого ранения. У правоохранителей уже есть версии того, что произошло в ту ночь.

Пирсон появился в 11 эпизодах первого сезона Ex on the Beach. Для Криса это был дебют на телевидении. Также Пирсон был профессиональным ди-джеем. Зрители шоу запомнили его, как очень эмоционального человека, например, из-за того, что он плакал перед камерой из-за бывшей девушки.

После его кончины последний пост Пирсона в Instagram стал местом для благодарностей от других звезд MTV. Тейлор Селфридж написала: Это душераздирающе.

— К сожалению, Крис скончался рано утром в воскресенье неожиданно после трагической встречи. Криса забрали у нас слишком рано. Никто не был готов к этому, он должен был сделать гораздо больше, — говорится в сообщении платформы GoFundMe, которая занимается сбором средств.