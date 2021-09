Американский актер и звезда сериала Секс в большом городе Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Трагическое известие сообщил сын артиста Нейтан на личной странице в Instagram.

— Я так люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так много достичь. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но думаю, что тебе пора отправиться в собственную историю. Ты всегда будешь со мной, — написал Нэйтон.

Причина смерти Гарсона пока неизвестна. По данным иностранных СМИ, у актера был рак поджелудочной железы.

Но несмотря на болезнь, Уилли участвовал в съемках продолжения культового сериала Секс и город (And Just Like That), премьера которого должна состояться в 2022 году.

— Его дух и преданность своему делу ежедневно присутствовали во время съемок And Just Like That. Он был там, отдавая нам все, даже когда болел. Всем будет не хватает множества его актерских и личных талантов, — сообщил Майкл Патрик Кинг, исполнительный продюсер проекта.

На протяжении жизни Гарсон сыграл более чем в 50 фильмах. Как правило, он исполнял небольшие роли.

Актерскую игру Уилли можно увидеть в таких фильмах как Белые воротнички, Полиция Нью-Йорка, Супердевушка, Маленький Манхэттен, Гавайи 5.0.