Учасник шоу на MTV Ex on the Beach Кріс Пірсон помер від ножового поранення. Йому було лише 25 років.

Відомо, що близько другої години ночі у Пірсона стався конфлікт у районі долини Сан-Фернандо (Лос-Анджелес).

Опонент зарізав Пірсона. Хлопця доставили в лікарню, де він помер від отриманої травми.

Кілька друзів і представники правоохоронних органів сказали виданню TMZ, що Кріс помер близько 03.00.

Поліція розслідує справу як нанесення ножового поранення. У правоохоронців уже є версії того, що сталося в ту ніч.

Пірсон з’явився в 11 епізодах першого сезону Ex on the Beach. Для Кріса це був дебют на телебаченні. Також Пірсон був професійним ді-джеєм. Глядачі шоу запам’ятали його, як дуже емоційну людини, наприклад, через те, що він плакав перед камерою через колишню дівчину.

Після його смерті останній пост Пірсона в Instagram став місцем для подяк від інших зірок MTV. Тейлор Селфрідж написала: Це нестерпно.

– На жаль, Кріс помер рано вранці в неділю несподівано після трагічної зустрічі. Кріса забрали у нас занадто рано. Ніхто не був готовий до цього, він повинен був зробити набагато більше, – йдеться в повідомленні платформи GoFundMe, яка займається збором коштів.