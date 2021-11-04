Забрали деньги, но оставили живой: на дом экс-девушки Kyivstoner напали грабители

Экс-возлюбленную рэпера Kyivstoner, блогера Лилию Багирову ограбили в Киеве.

На девушку напали прямо в ее доме. Об этом она рассказала в Instagram.

По ее словам, ограбление было заранее спланировано. Лилия отметила, что у нее украли большую сумму денег. Однако следствие устанавливает — хотели ли злоумышленники только ограбить, или им нужна именно Багирова.

— Конечно, хочу поблагодарить, что оставили меня живой. Еще один день рождения у меня будет. После работы оперативной группы есть логическое заключение, что событие было спланировано. Нужна была я или деньги – вопрос открытый. Но деньги вынесли, а меня оставили в живых, — рассказала Багирова.

Злоумышленники были в балаклавах, однако когда они отошли от дома Лилии, то сняли их. Именно в этих местах были камеры видеонаблюдения. Также Багирова отметила, что преступники оставили много отпечатков пальцев.

— Хлопцы, в вашей схеме была одна проблема — вы рано сняли балаклавы. Камеры ведь есть по всему району, и даже городу. И у меня есть все записи, но выставлять смогу с разрешения следователя. Та и так тупо везде оставить отпечатки, — отметила Багирова.