Писал хиты для Бузовой и Kazka: в Киеве сильно избили композитора Журавлева

В Киеве сильно избили популярного композитора и музыкального продюсера Николая Журавлева. У него серьезные травмы головы.
Композитора избили прямо в его подъезде.
— Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное, — рассказал Журавлев.
У продюсера диагностировали перелом черепа и носа, а также другие травмы.
— У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде и я плохо вижу одним глазом. Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины, — добавил Николай Журавлев.