Писал хиты для Бузовой и Kazka: в Киеве сильно избили композитора Журавлева

В Киеве сильно избили популярного композитора и музыкального продюсера Николая Журавлева. У него серьезные травмы головы.

Композитора избили прямо в его подъезде.

— Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное, — рассказал Журавлев.

У продюсера диагностировали перелом черепа и носа, а также другие травмы.