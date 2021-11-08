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Писал хиты для Бузовой и Kazka: в Киеве сильно избили композитора Журавлева

8 ноября 2021, 15:07 Євгенія Шапоренко
Писал хиты для Бузовой и Kazka: в Киеве сильно избили композитора Журавлева

В Киеве сильно избили популярного композитора и музыкального продюсера Николая Журавлева. У него серьезные травмы головы.

Композитора избили прямо в его подъезде.

— Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное, — рассказал Журавлев.

У продюсера диагностировали перелом черепа и носа, а также другие травмы.

— У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде и я плохо вижу одним глазом. Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины, — добавил Николай Журавлев.

Теги
Київ , Побиття
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