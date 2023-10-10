Певица Тоня Матвиенко презентовала песню Cік землі, которую посвятила своей маме Нине Матвиенко, ушедшей из жизни 8 октября. Сегодня, 10 числа, артистке должно было исполниться 76 лет.

Тоня рассказала, что эта песня должна была стать для ее мамы сюрпризом, ведь она вложила в композицию много души, тепла, любви. Также вместе с композицией вышло видео, на котором можно увидеть архивные кадры из жизни Нины Матвиенко.

Сейчас смотрят

— К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение Сік землі для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить родителям и сказать им спасибо! Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем, — отметила Матвиенко.

Артистка добавила, что обязательно продолжит мамину традицию популяризировать украинские песни в мире и делать добро.

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. Ее уход стал неожиданностью для украинцев. О смерти певицы сообщила ее дочь Антонина.

Близкие подруги намекнули, что Матвиенко болела и пережила несколько операций. Также они рассказали, когда в последний раз виделись с исполнительницей и в каком расположении духа она была.