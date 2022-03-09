Украинский композитор Игорь Поклад вместе с женой Светланой уже несколько дней находится в подвале в Ворзеле Киевской области.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, супруги в плохом состоянии, у них нет еды и воды.

— В Ворзеле у себя дома в подвале уже много дней находится гениальный украинский композитор Игорь Поклад, которому недавно исполнилось 80 лет, и его жена Светлана. С ними нет связи! По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии, и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным, — написал Гордон.

Дмитрий просит всех, кто может хоть как-нибудь помочь, написать ему на электронную почту.

— Огромная просьба, если этот пост читают соседи Игоря Дмитриевича или люди, которые могут пойти к нему домой и помочь ему, пишите мне на editor@gordonua.com с темой “Поклад”. Буду очень благодарен! Надо спасти легенду и гордость Украины! – добавил он.

Стоит отметить, что Игорь Поклад написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений артиста: Ой, летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Скрипка грає, Зелен-клен, Тиха вода, Тече вода, Наречена.

Его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатыков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.