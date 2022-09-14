14 сентября ICTV откроет слот А потом пришли “братья” документальным фильмом о Мариуполе

Фильм Мариуполь. Непотерянная надежда выйдет в эфир в среду, 14 сентября, в 21.30 и станет первым в документальном цикле А потом пришли “братья” от Объединения Украинских Продюсеров (ОУП).

Мариуполь. Непотерянная надежда — свидетельство о российско-украинской войне от простых людей, проживших в Мариуполе первый месяц вторжения. Фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой: она записывала то, что видела вокруг себя в это время.

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Объединение украинских продюсеров при поддержке Министерства иностранных дел Украины организовало показ фильма Мариуполь. Непотерянная надежда в 40 городах мира, похожих на Мариуполь по количеству населения или наличию порта или тяжелой промышленности, или в городах-побратимах: Герцлия, Балтимор, Брно, Хафнарфьордюр, Гамильтон, Гавр, Икаст, Линц, Окленд, Самуи, Савона, Утрехт, Варна, Таллин и других.

Фильм помогает проекту поддержки украинских мам в реабилитационном лагере фонда Маша, там профессиональные психологи путем интенсивных занятий и практик возвращают женщинам спокойствие и уверенность в себе, даже если те пережили насилие или оккупацию. Поддержать работу реабилитационного лагеря можно на платформе dobro.ua: благотворительный проект Несокрушимая сила.

Съемочная группа:

Автор идеи — Тала Пристаецкая

Режиссер — Максим Литвинов

Журналист — Наталья Кружилина

Оператор-постановщик — Юрий Сметанин

Продюсеры — Объединение Украинских Продюсеров (ОУП), Владимир Бородянский, Ирина Плахотнюк

Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) — группа из семи опытных украинских ТВ и кинопродюсеров, созданная в марте 2022 с целью съемки полномасштабной агрессии России против Украины. Сейчас в производстве ОУП – шесть документальных фильмов и одна художественная лента, которая стала первыми съемками полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.