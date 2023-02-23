Второй сезон сериала Дом дракона выйдет не раньше лета 2024 года. На это намекнул контент-директор HBO Кейси Блойс.

Руководитель контент-подразделения заявил, что эта дата от журналистов — неплохое предложение, но больше информации раскрывать не стал. Блойс также добавил, что второй сезон точно не попадет в список номинантов на Эмми 2024 — заявки на конкурс принимаются до 31 мая.

Не факт, что работы над продолжением уже ведутся — есть и другие сериалы от HBO, которые имели успех, но не получили разрешение на дальнейшее создание. К примеру — сериалы Мэйр из Исттауна и Хранители останутся одиночными работами, без вторых сезонов.

Сейчас смотрят

Сейчас у компании есть другие проекты, над которыми ведутся активные работы — это адаптация Паразитов и сериал Дворец.

Фанаты очень ждут второй сезон Дома дракона — работу признали не только зрители, но и кинообщество. К примеру, проект получил Золотой глобус в категории Лучший сериал.

Google также показал, что украинцы искали Дом дракона в поисковой системе чаще всего среди сериалов.

Даже сам HBO заявил, что на момент выхода первой серии был побит рекорд по просмотрам 2022 — всего за день было привлечено 2,6 млн зрителей.