Второй сезон сериала Дом дракона выйдет не раньше лета 2024 года. На это намекнул контент-директор HBO Кейси Блойс.
Руководитель контент-подразделения заявил, что эта дата от журналистов — неплохое предложение, но больше информации раскрывать не стал. Блойс также добавил, что второй сезон точно не попадет в список номинантов на Эмми 2024 — заявки на конкурс принимаются до 31 мая.
Не факт, что работы над продолжением уже ведутся — есть и другие сериалы от HBO, которые имели успех, но не получили разрешение на дальнейшее создание. К примеру — сериалы Мэйр из Исттауна и Хранители останутся одиночными работами, без вторых сезонов.
Сейчас у компании есть другие проекты, над которыми ведутся активные работы — это адаптация Паразитов и сериал Дворец.
Фанаты очень ждут второй сезон Дома дракона — работу признали не только зрители, но и кинообщество. К примеру, проект получил Золотой глобус в категории Лучший сериал.
Google также показал, что украинцы искали Дом дракона в поисковой системе чаще всего среди сериалов.
Даже сам HBO заявил, что на момент выхода первой серии был побит рекорд по просмотрам 2022 — всего за день было привлечено 2,6 млн зрителей.