Другий сезон серіалу Дім Дракона вийде не раніше літа 2024 року. На це натякнув контент-директор HBO Кейсі Блойс.

Керівник контент-підрозділу заявив, що ця дата від журналістів – непогана пропозиція, але більше інформації вирішив не розкривати. Блойс також додав, що другий сезон точно не потрапить до списку номінантів на Еммі 2024 – заявки на конкурс приймаються до 31 травня.

Не факт, що роботи над продовженням вже ведуться – є й інші серіали від HBO, які мали успіх, але не отримали дозволу на подальше створення. Наприклад – серіали Мейр з Істтауна та Хранителі залишаться поодинокими роботами, без других сезонів.

Зараз дивляться

Зараз компанія має інші проєкти, над якими ведуться активні роботи – це адаптація Паразитів і серіал Палац.

Фанати дуже чекають на другий сезон Дому Дракона – роботу визнали не лише глядачі, а й кіносуспільство. Наприклад, проєкт отримав Золотий глобус у категорії Найкращий серіал.

Google також показав, що українці шукали Дім дракона у пошуковій системі найчастіше серед серіалів.

Навіть сам HBO заявив, що на момент виходу першої серії було побито рекорд з переглядів 2022 року – всього за день було залучено 2,6 млн глядачів.