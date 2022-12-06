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Від карти тривог до генератора: що українці шукали в Google у 2022 році

6 Грудня 2022, 16:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Что искали украинцы в Google в 2022 году

Американська транснаціональна корпорація Google оприлюднила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів у пошуковій системі. Завдяки йому можна дізнатися, що найчастіше шукали громадяни нашої країни у 2022 році.

Передбачувано, що українці більшою мірою гуглили те, що пов’язано з війною.

Найпопулярнішим запитом стала Карта повітряних тривог, далі йдуть Новини України, єДопомога.

Зараз дивляться

Шукали українці і Путіна, а також Холостяка 2022.

У категорії Персона найбільший приріст інтересу українців за рік отримав Олексій Арестович. Серед тих, хто помер – Володимир Жириновський.

Купівля року – генератор. У цю категорію також потрапили бронежилети і свічки.

У категорії Фільми громадяни нашої країни цікавилися останнім Людиною-павуком, з серіалів – Дім Дракона.

Найпопулярніші запити:

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта України
  • Жириновський
  • Арестович
  • Путін
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Персона:

  • Олексій Арестович
  • Володимир Путін
  • Віктор Медведчук
  • Привид Києва
  • Валерій Залужний
  • Оксана Марченко
  • Юрій Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Віталій Кім
  • Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

  • Володимир Жириновський
  • Руслана Писанка
  • Юрій Шатунов
  • Королева Єлизавета II
  • Леонід Кравчук
  • Михайло Горбачов
  • Борис Моїсеєв
  • Кирило Стремоусов
  • Леонід Куравльов
  • Денис Кірєєв

Українська географія в пошуку:

  • Гостомель
  • Буча
  • Маріуполь
  • Чорнобаївка
  • Кременчук
  • Балаклія
  • Херсон
  • Острів Зміїний
  • Миколаїв
  • Славутич

Покупка:

  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка Російський корабель
  • Свічка
  • Павербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Питання Що таке?:

  • Swift
  • Ленд-ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

Фільм:

  • Людина-павук: Додому шляху нема
  • Не дивіться вгору
  • Смерть на Нілі
  • Пурпурові серця
  • Тор: любов і грім
  • Співай 2
  • Скажене весілля 3
  • Три богатирі і кінь на троні
  • Дім Ґуччі
  • Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Серіал:

  • Дім Дракона
  • Ейфорія
  • Почуй мене
  • Мажор 4 сезон
  • Гострі козирки 6 сезон
  • Вигадана Анна
  • І просто так…
  • Гра в кальмара
  • Пісочна людина
  • Дивні дива 4 сезон
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