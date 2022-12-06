Американська транснаціональна корпорація Google оприлюднила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів у пошуковій системі. Завдяки йому можна дізнатися, що найчастіше шукали громадяни нашої країни у 2022 році.
Передбачувано, що українці більшою мірою гуглили те, що пов’язано з війною.
Найпопулярнішим запитом стала Карта повітряних тривог, далі йдуть Новини України, єДопомога.
Шукали українці і Путіна, а також Холостяка 2022.
У категорії Персона найбільший приріст інтересу українців за рік отримав Олексій Арестович. Серед тих, хто помер – Володимир Жириновський.
Купівля року – генератор. У цю категорію також потрапили бронежилети і свічки.
У категорії Фільми громадяни нашої країни цікавилися останнім Людиною-павуком, з серіалів – Дім Дракона.
Найпопулярніші запити:
- Карта повітряних тривог
- Новини України
- єДопомога
- Карта України
- Жириновський
- Арестович
- Путін
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Персона:
- Олексій Арестович
- Володимир Путін
- Віктор Медведчук
- Привид Києва
- Валерій Залужний
- Оксана Марченко
- Юрій Подоляка
- Борис Джонсон
- Віталій Кім
- Ненсі Пелосі
Пішли назавжди:
- Володимир Жириновський
- Руслана Писанка
- Юрій Шатунов
- Королева Єлизавета II
- Леонід Кравчук
- Михайло Горбачов
- Борис Моїсеєв
- Кирило Стремоусов
- Леонід Куравльов
- Денис Кірєєв
Українська географія в пошуку:
- Гостомель
- Буча
- Маріуполь
- Чорнобаївка
- Кременчук
- Балаклія
- Херсон
- Острів Зміїний
- Миколаїв
- Славутич
Покупка:
- Генератор
- Сіль
- Бронежилет
- Марка Російський корабель
- Свічка
- Павербанк
- Інвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калій йодид
- Starlink
Питання Що таке?:
- Swift
- Ленд-ліз
- Надзвичайний стан
- НАТО
- Воєнний стан
- Паляниця
- Байрактар
- Дефолт
- Загальна мобілізація
- Блекаут
Фільм:
- Людина-павук: Додому шляху нема
- Не дивіться вгору
- Смерть на Нілі
- Пурпурові серця
- Тор: любов і грім
- Співай 2
- Скажене весілля 3
- Три богатирі і кінь на троні
- Дім Ґуччі
- Швидше кулі/Швидкісний поїзд
Серіал:
- Дім Дракона
- Ейфорія
- Почуй мене
- Мажор 4 сезон
- Гострі козирки 6 сезон
- Вигадана Анна
- І просто так…
- Гра в кальмара
- Пісочна людина
- Дивні дива 4 сезон