Американська транснаціональна корпорація Google оприлюднила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів у пошуковій системі. Завдяки йому можна дізнатися, що найчастіше шукали громадяни нашої країни у 2022 році.

Передбачувано, що українці більшою мірою гуглили те, що пов’язано з війною.

Найпопулярнішим запитом стала Карта повітряних тривог, далі йдуть Новини України, єДопомога.

Зараз дивляться

Шукали українці і Путіна, а також Холостяка 2022.

У категорії Персона найбільший приріст інтересу українців за рік отримав Олексій Арестович. Серед тих, хто помер – Володимир Жириновський.

Купівля року – генератор. У цю категорію також потрапили бронежилети і свічки.

У категорії Фільми громадяни нашої країни цікавилися останнім Людиною-павуком, з серіалів – Дім Дракона.

Найпопулярніші запити:

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта України

Жириновський

Арестович

Путін

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Персона:

Олексій Арестович

Володимир Путін

Віктор Медведчук

Привид Києва

Валерій Залужний

Оксана Марченко

Юрій Подоляка

Борис Джонсон

Віталій Кім

Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

Володимир Жириновський

Руслана Писанка

Юрій Шатунов

Королева Єлизавета II

Леонід Кравчук

Михайло Горбачов

Борис Моїсеєв

Кирило Стремоусов

Леонід Куравльов

Денис Кірєєв

Українська географія в пошуку:

Гостомель

Буча

Маріуполь

Чорнобаївка

Кременчук

Балаклія

Херсон

Острів Зміїний

Миколаїв

Славутич

Покупка:

Генератор

Сіль

Бронежилет

Марка Російський корабель

Свічка

Павербанк

Інвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калій йодид

Starlink

Питання Що таке?:

Swift

Ленд-ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

Фільм:

Людина-павук: Додому шляху нема

Не дивіться вгору

Смерть на Нілі

Пурпурові серця

Тор: любов і грім

Співай 2

Скажене весілля 3

Три богатирі і кінь на троні

Дім Ґуччі

Швидше кулі/Швидкісний поїзд

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