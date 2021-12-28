Во Франции скончался один из братьев-близнецов Богдановых. Шоумена Григория Богданова не стало на 72-м году жизни в парижской больнице.

Трагическую новость сообщил агент братьев. Официальная причина смерти Григория пока неизвестна.

– Окруженный любовью своей семьи, Гришка Богданов мирно умер 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к своим звездам, – написала семья братьев Богдановых.

Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. С детства они воспитывались у бабушки в замке Шеннбрунн, где изучили несколько языков и интересовались книгами о науке.

После переезда в Париж они решили построить карьеру на телевидении и к 30 годам стали ведущими собственного научно-популярного шоу Время X. Братья также издавали научно-фантастические книги, были ведущими шоу 2002: Одиссея будущего и Будущее.

Богдановы всю свою жизнь занимались наукой, однако стали популярны в интернете благодаря оригинальным пластическим операциям. Их узнают благодаря необычной внешности – ярко выраженным скулам и подбородке.

Ранее стало известно о смерти канадского режиссера Жан-Марка Валле, который снял ряд фильмов и сериалов, в частности Далласский клуб покупателей и Большую маленькую ложь. Режиссеру было всего 58 лет. Официальная причина смерти Валле пока не сообщается.