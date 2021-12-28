У Франції помер один з братів-близнюків Богданових. Шоумена Григорія Богданова не стало на 72 році життя у паризькій лікарні.

Трагічну новину повідомив агент братів. Офіційна причина смерті Григорія поки невідома.

– Оточений любов’ю своєї сім’ї, Гришка Богданов мирно помер 28 грудня 2021 року, щоб приєднатися до своїх зірок, — написала сім’я братів Богданових.

Ігор та Григорій Богданови народилися у Франції у 1949 році в сім’ї російського художника. З дитинства вони виховувалися у бабусі у замку Шеннбрунн, де вивчили кілька мов та цікавилися книгами про науку.

Після переїзду в Париж вони вирішили побудувати кар’єру на телебаченні і до 30 років стали ведучими власного науково-популярного шоу Час X. Брати також видавали науково-фантастичні книги, були ведучими шоу 2002: Одіссея майбутнього та Майбутнє.

Богданови все своє життя займалися наукою, проте стали популярними в інтернеті завдяки оригінальним пластичним операціям. Їх впізнають завдяки незвичайній зовнішності – яскраво вираженим вилицям і підборіддю.

Раніше стало відомо про смерть канадського режисера Жан-Марка Валле, який зняв низку фільмів та серіалів, зокрема Далласький клуб покупців та Велику маленьку брехню. Режисерові було лише 58 років. Офіційна причина смерті Валле поки не повідомляється.