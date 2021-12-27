Помер канадський режисер Жан-Марк Валле, який зняв низку фільмів та серіалів, зокрема Далласький клуб покупців та Велику маленьку брехню. Режисерові було лише 58 років.

Офіційна причина смерті Валле поки не повідомляється.

Партнер Жан-Марка Валле Натан Росс заявив, що режисер виступав за креативність, справжність і спроби зробити щось інакше.

– Він був для мене другом, творчим партнером і старшим братом. Маестро дуже не вистачатиме, але приємно знати, що його прекрасний стиль і вражаюча робота, якою він поділився зі світом, житимуть далі, – зазначив Росс.

Що відомо про Жан-Марка Валле

Жан-Марк Валле народився в Монреалі (Канада) в 1963 році. Вивчати мистецтво він почав у місцевому Університеті Квебеку. Його кіно-кар’єра стартувала з короткометражних фільмів та відеокліпів. Перший повнометражний фільм Валле вийшов у 1995 році. Йдеться про картину Чорний список.

Проте світову славу йому принесла стрічка Далласького клубу покупців 2013 року. Картину номінували на Оскар, а актори Меттью Макконахі та Джаред Лето, які зіграли головні ролі в картині, таки отримали заповітні статуетки.

Також він був режисером першого сезону серіалу Велика маленька брехня, міні-серіалу Гострі предмети.