Майкл Несмит, певец, соло-гитарист и автор песен популярной рок-группы 1960-х годов The Monkees, умер в возрасте 78 лет.

Несмит написал множество песен, включая Listen To The Band, Sunny Girlfriend и Tapioca Tundra.

В заявлении его семьи говорится, что он умер в своем доме в долине Кармел, штат Калифорния в окружении семьи. Причиной стала сердечная недостаточность.

Член группы The Monkees Микки Доленц на своей странице в соцсети написал, что потерял дорогого друга и партнера.

— Я так благодарен, что мы смогли провести последние пару месяцев вместе, делая то, что нам больше всего нравится — петь, смеяться и делать какие-то штучки, — написал Микки Доленц.

Изначально The Monkees были созданы для телешоу и приобрели известность благодаря песням, написанным для этих телешоу. Но многие считают, что The Monkees был создан, чтобы омрачить популярность The Beatles в Соединенных Штатах.

Группа распалась в 1969 году, после чего Несмит дважды попал в чарты США со своим First National Band. Он также написал песню Different Drum, которая стала для Линды Ронштадт главным кантри-хитом.

Группа несколько раз воссоединялась в 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2010-х годах.