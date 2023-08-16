Украинская певица Джамала выпустила кавер на легендарную песню Frozen от Мадонны. Это было сделано на день рождения американской звезды — сегодня Мадонне исполняется 65 лет.

Так, трек записывался в Лос-Анджелесе в студии компании Spotify, и Джамала объяснила, почему выбрала именно эту песню. Работа была выбрана на фоне детских воспоминаний на берегу моря.

— Помню, летом мою посуду в нашем кафе в конце рабочего дня. Мы с Эвелиной бросаем все и бежим танцевать, где играли песни Secret, Music и Frozen. Именно последняя с таким аутентичным бриджем запала мне в душу. К тому же, сейчас мне очень резонируют слова песни — певица всегда выступала за равноправие и очень поддерживает Украину в условиях войны. В ее день рождения хочу поздравить, поддержать ее и поблагодарить, — заявила певица.

Джамала добавила, что вложила очень много любви и души в эту работу, и надеется, что ее оценит сама Мадонна.

Впрочем, сама исполнительница оригинальной песни Frozen накануне своего дня рождения попала в больницу из-за проблем со здоровьем. Мадонна обратилась к своим детям после опасного инцидента, и заявила, что любовь семьи и друзей — лучшее лекарство.