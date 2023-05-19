Американская певица Рианна поделилась своими очень откровенными снимками во время первой беременности, размышляя об опыте материнства и родов.

Так, артистка снялась топлес, а на фото прикрывает руками грудь. В фокусе камеры — круглый живот звезды, который Рианна намазала маслом на тропическом пляже. На ней — только бикини и туфли на шпильках. Длинные мокрые волосы она распустила по плечам, дополнив свой образ.

— Вот небольшая серия, которую я называю Натри грудь. В честь моей первой беременности, материнства, и волшебства, которое создало это тело! Малыш RZA… он там и понятия не имеет, насколько сумасшедшая его мама, и насколько одержимой он собирался сделать меня, — заявила Рианна.

Напомним, что это первый раз, когда звезда назвала своего сына по имени. Рианна скрывала это почти год, но документ из больницы раскрыл эту тайну. Как оказалось, малыша назвали в честь продюсера, репера и лидера коллектива Wu-Tang Clan по имени RZA. При этом звезда сама несколько раз намекала на имя, появляясь в футболках с реперами.

Рианна беременна во второй раз — об этом она заявила всему миру на Супербоул 2023, представ перед зрителями в красном комбинезоне и расстегнув его на животе. Это будет уже второй ребенок от музыканта A$AP Rocky.