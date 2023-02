Певица Рианна выступила в перерыве между таймами финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) Супербоула 2023. Во время выступления стало понятно, что она беременна.

Исполнительница предстала перед зрителями в красном комбинезоне от Loewe, который расстегнула на животе, тем самым сделав акцент на нем. Рианна спела микс из своих хитов, среди которых были легендарные Umbrella, Diamonds, We Found Love, Where Have You Been.

Это первое выступление певицы с 2018 года.

Помимо комбинезона, на артистке был красный пуховик и кроссовки. Волосы она заплела в высокий хвост, а на лицо нанесла макияж с акцентом на губы.

Стоит отметить, представитель Рианны подтвердил, что она с рэпером A$AP Rocky ждет второго ребенка. Впервые они стали родителями в мае 2022 года. Тогда певица родила мальчика, имя которого до сих пор держит в секрете.

Напомним, за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) боролись такие команды, как Филадельфия Иглс и Канзас-Сити Чифс. Вторая выиграла у первой со счетом 38-35.