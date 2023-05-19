Американська співачка Ріанна поділилася своїми дуже відвертими знімками під час першої вагітності, розмірковуючи про досвід материнства та пологів.

Так, артистка знялася топлес, а на фото прикриває руками груди. У фокусі камери – круглий живіт зірки, який Ріанна намастила олією на тропічному пляжі. На ній – лише бікіні та туфлі на шпильках. Довге мокре волосся вона розпустила по плечах, доповнивши свій образ.

– Ось невелика серія, яку я називаю Натри груди. На честь моєї першої вагітності, материнства і чарівництва, яке створило це тіло! Малюк RZA… він там і гадки не має, наскільки божевільна його мама, і наскільки одержимою він збирався зробити мене, – заявила Ріанна.

Нагадаємо, що це перший раз, коли зірка назвала свого сина на ім’я. Ріанна приховувала це майже рік, але документ із лікарні розкрив цю таємницю. Як виявилося, малюка назвали на честь продюсера, репера і лідера колективу Wu-Tang Clan на ім’я RZA. Водночас зірка сама кілька разів натякала на ім’я, з’являючись у футболках із реперами.

Ріанна вагітна вдруге – про це вона заявила всьому світу на Супербоул 2023, поставши перед глядачами в червоному комбінезоні й розстебнувши його на животі. Це буде вже друга дитина від музиканта A$AP Rocky.