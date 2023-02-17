Певица Рианна заработала $97 тыс. от Spotify за выступление во время перерыва Супербоула. При этом ей не заплатили организаторы мероприятия.

Рианна исполнила ряд своих хитов – Umbrella, We Found Love и Diamonds. По заявлению представителей Spotify, интерес к песням артистки вырос на 640% после шоу.

На фоне этого артистка получила огромные деньги в качестве роялти от музыкального сервиса. К примеру, ее песня Umbrella заработала почти $18 тыс. всего за три дня. Трек прослушали 4,4 млн раз, и за каждый звезда получала по $0,004.

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На Супербоуле исполнительница предстала перед зрителями в красном комбинезоне от Loewe, который расстегнула на животе, тем самым подчеркнув его и заявив о своей второй беременности.

Это уже второй ребенок от A$AP Rocky. Впервые они стали родителями в мае 2022 года. Тогда Рианна родила мальчика, имя которого до сих пор держит в секрете.