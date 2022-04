Певица Настя Каменских призналась, что ее муж Потап сейчас находится за границей. Они вместе пытаются рассказывать всему миру правду о войне на Украине.

На личной странице в Instagram артистка обнародовала совместное фото с церемонии награждения Latin American Music Awards 2022 в Лас-Вегасе.

— Верю, что сейчас наша главная миссия — это делать то, что у нас лучше всего получается — говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире. Я очень благодарна, что мы с Лешей имели возможность на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине, — написала Каменских.

Отметим, что 22 апреля Настя Каменских открыла церемонию Latin American Music Awards номером в поддержку Украины.

Артистка исполнила песню Where is the love вместе с The Black Eyed Peas, Ozuna, Farruko, Chiquis и другими латиноамериканскими звездами, призывая к миру. Во время выступления на экранах позади транслировались кадры российско-украинской войны.

Следует добавить, что с начала войны Потап выступал в поддержку Украины в социальных сетях. Он разоблачал фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.