Жена украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша, модель Елизавета намекнула на развод с ним.

Она обнародовала черно-белое фото с их свадьбы, под которым оставила цитату из песни группы НеАнгели.

— Юра прощай, Юра прости, — написала Елизавета.

Также она оставила хештег — Україна понад усе. Очевидно, таким жестом модель заявила о разрыве отношений с продюсером. Пара поженилась в 2020 году. Они воспитывают дочь Сару.

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Напомним, ранее жена Бардаша открестилась от заявлений мужа о нацистах в Украине. Елизавета отметила, что все люди ошибаются, и она не имеет никакого отношения к словам своего избранника.

Сам шоумен отсиживается в Грузии и не высказывается о действиях РФ в нашей стране, однако Украину сравнил с нацистской Германией. Также он раскритиковал фразу Україна понад усе.

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Фото: Елизавета Бардаш