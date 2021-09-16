Американский актер Орландо Блум показал экстремальную морскую прогулку рядом с акулой.

На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, на котором без какого-либо защитного снаряжения гребет по воде, сидя на доске. В то же время рядом с актером плывет большая белая акула.

— Паддлбординг с большой белой акулой. Когда страх становится твоим другом, — подписал видео Орландо.

Ролик был снят у берегов Малибу в американском штате Калифорния. Поклонников Орландо Блума поразила его смелость и отчаянность.

Вау! Это невероятно.

Ты сумасшедший!

Это безумие!

Дружище, будь в безопасности.

Хотелось бы быть ближе к морской жизни, но не так!

Это нереальный опыт.

Рад за тебя. Этого ты точно никогда не забудешь! — пишут в комментариях.

Недавно Орландо Блум поразил поклонников обнаженными фото на отдыхе. Он позировал на озере, которое находится на острове Капри (Италия).

На одной из фотографий Орландо предстал полностью обнаженным, стоя спиной к камере на фоне водоема и людей. Свои ягодицы он скрыл смайликом в виде персика.

Напомним, Орландо Блум состоит в браке с американской певицей Кэти Перри. Пара воспитывает годовалую дочь Дэйзи. Также у актера есть 10-летний сын от супермодели Миранды Керр.

Блум получил известность благодаря участию в таких фильмах как Пираты Карибского моря и Властелин колец.