Сегодня, 13 января, голливудский актер Орландо Блум отмечает день рождения. Звезде исполнилось 45 лет.

За свою актерскую карьеру Орландо сыграл более чем в 50 фильмах. Ему удалось получить всемирную известность и завоевать любовь зрителей.

Факты ICTV решили вспомнить 5 лучших фильмов, в которых принимал участие Орландо Блум.

Трилогия Властелин колец

Трилогия Властелин колец получила 17 премий Оскар, а также принесла всемирную славу всему актерскому составу и Новой Зеландии. Согласно сюжету, хоббит по имени Фродо должен отправиться в Мордор для того, чтобы уничтожить кольцо всевластия.

Серьезная работа над фильмом потребовала большой отдачи со стороны всей съемочной группы и, конечно, самих актеров. Для роли Леголаса Орландо Блум в течение двух месяцев учился стрелять из лука. Храбрый актер самостоятельно выполнял все трюки в фильме, из-за чего получил травму, сломав ребро.

Пираты Карибского моря

Серия фильмов о пиратах стала знаковой в карьере Орландо Блума. Он сыграл сына одного из пиратов – Уилла Тернера.

Все началось с первой части Проклятие Черной жемчужины, которая вышла еще в 2003 году. Пираты, возглавляемые Гектором Барбоссой, украли в городе Порт-Роял дочь губернатора Элизабет. Им нужна кровь для проведения важного ритуала. Молодой кузнец Уилл Тернер бросается ее спасать, прихватив из тюрьмы в помощники опасного и чудаковатого пирата Джека Воробья.

Троя

После звездных фильмов Блум взялся за роль Париса в эпическом фильме Троя. По сюжету, он с Гектором приезжает в Спарту с миссией мира, но герой Блума настолько влюбляется в прекрасную Елену, что решает похитить ее и отвезти в Трою. Последствия этого поступка оказались ужасающими, поскольку началась война.

Орландо признавался, что самым интересным в роли было проследить превращение эгоистического юноши в настоящего воина, который готов отвечать за свои поступки. Как для вегетарианца, защитника животных и звезды, славящейся самым добрым характером в Голливуде, роль негативного персонажа далась Орландо нелегко.

Царство небесное

Согласно сюжету картины, юный оружейник Белиан после смерти своей жены должен бежать из страны. Волею судьбы он возглавляет отряд крестоносцев и отправляется в Иерусалим.

В работе над картиной Орландо Блуму снова пришлось продемонстрировать серьезную физическую подготовку. Для роли рыцаря актер был вынужден увеличить мышечную массу, после шести месяцев тренировок он набрал девять килограммов. Во время одной из батальных сцен Блум получил серьезную травму руки, а позже заболел серьезной формой гриппа и пролежал целый месяц.

Элизабеттаун

В этом фильме Орландо Блум сыграл талантливого дизайнера Дрю, который переживает довольно сложный период в жизни. Допустив небольшую ошибку, мужчина теряет работу в перспективной компании, а впоследствии расходится с девушкой.

Дрю думает, что жизнь разрушена, и хочет покончить с собой. Трагическая новость о смерти отца заставляет дизайнера лететь в Элизабеттаун, а эта поездка неожиданно меняет жизнь Дрю.