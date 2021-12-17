Американский рок-вокалист Игги Поп (Iggy Pop) впервые выступит в Украине. 72-летняя легенда панк-рока появится перед зрителями на фестивале UPark 2022.

Игги Поп посетит Украину летом 2022 года — в пятницу, 15 июля.

— Этот день невозможно пропустить, приходи и зарядись безумной энергетикой крестного отца панк-рока, — сообщили организаторы фестиваля.

Вместе с ним в этот день выступят также рок-группы Gogol Bordello и Frank Carter & The Rattlesnakes.

Поклонники Игги Попа пришли в восторг от новости, и с нетерпением ждут приезда артиста в Украину.

Очень неожиданно и приятно. Спасибо, UPark!

Слушайте, да это вообще фестиваль мечты. Столько артистов, которых я давно хочу услышать, и все в Киеве следующим летом!

Интересно, состоится ли он в этом году. Все еще лежит билет, купленный на фестиваль 2020 года.

Умеете осуществлять мечты!

Ого! Ничего себе!

Теперь никак нельзя пропустить.

Ого! Отец панк-рока! Дождались! — пишут пользователи сети.

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Фестиваль UPark из-за пандемии коронавируса отменяли два раза — в 2020 и 2021 годах. Ранее организаторы сообщали, что все приобретенные билеты остаются действительными на 2022 год.

Концерты на фестивале состоятся 10, 11, 15, 16 и 17 июля. На них выступят Fever 333, Bullet for My Valentine и другие. Организаторы постепенно объявляют звезд, которые появятся перед зрителями.