Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек подписали многомилионное соглашение касательно измен. Речь идет о $5 млн.

Так, если звезда фильмов Бэтмен будет пойман на неверности, он выплатит исполнительнице указанную сумму в документе, и наоборот.

По словам близкого источника к паре, Лопес боится, что Бен устанет от нее. Певица хочет функционального и прочного брака.

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— Она пытается сохранить брак свежим и захватывающим. Она не хочет разводиться после нескольких недель брака, и она осознает, что люди говорят о них, — добавил инсайдер.

Также известно, что до брака Дженнифер и Бен подписали еще одно соглашение, связанное с сексуальной жизнью. О чем речь в документе — неизвестно.

Стоит отметить, что ранее Лопес делилась подробностями свадьбы с Аффлеком. Она рассказала о переживаниях и назвала этот день самым счастливым в ее жизни.