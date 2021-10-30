На телеканале СТБ 30 октября прошел 2 выпуск шоу Україна має талант. Судьи проекта и зрители пережили весь спектр эмоций, ведь участники поражали и удивляли своими выступлениями.

Один из самых ярких моментов шоу – номер акробата на воздушном пилоте. Жигальцов Денис является артистом известного Цирка дю Солей. Он выступает за границей, потому по четыре месяца не видит свою жену и маленькую дочь.

На сцене он выполнял сложные акробатические трюки без страховки и даже без рук. Судьи отметили мастерство, гибкость и трудолюбие Дениса.

Расшевелить публику удалось двум сестрам – этно-фольклорному дуэту Vatra. Девушки исполняли народные песни. Их цель – популяризировать украинский фольклор.

Под песню Ой мама, люблю Гриця, начали танцевать Сергей Притула и Григорий Решетник.

Очень растрогало судей выступление незрячего барабанщика Виталия. В 2007 году мужчина потерял зрение на заводе, где работал сварщиком.

Свое спасение он нашел в музыке. На сцене Україна має талант он исполнил композицию Твоя война. Участника поддерживали супруга и дочь, которых он никогда не видел.

Зал аплодировал стоя акробатам на роликах — Евгению и Владе. Семейная пара хочет развивать сферу роликового катания в Украине и вдохновить людей заниматься этим видом деятельности.

Интересно, что пара пользуется роликами в разных странах, поскольку это позволяет экономно путешествовать.

Трогательный танец исполнила Алиса Стригункова. Этот номер изрядно умилил Лилию Подкопаеву, на которую девочка очень хочет быть похожей.

Языком танца она рассказала о тяжелом пути к своей мечте. Алиса призналась, что танец – это ее жизнь.

Ради внимания Ксении Мишиной на шоу Україна має талант пришел жонглер Даниил. Он признался, что с нетерпением ждал встречи с судьей проекта.

На сцене Даня продемонстрировал свой непревзойденный рекорд – максимальное количество колец которыми жонглирует 11. А в конце он в шутку подарил одно кольцо Ксении Мишиной.

Закрывал второй выпуск шоу юный вокалист Артем Фесько, исполнивший арию Плавалагуны из Пятого элемента.

Своим высоким голосом он поразил весь зал и получил четыре заветных Да.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.