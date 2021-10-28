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Учитель физкультуры покажет экстремальное силовое шоу на Україна має талант

28 октября 2021, 18:15 Каріна Зуєва
Україна має талант

В субботу, 31 октября, в эфире СТБ выйдет новый выпуск легендарного шоу Україна має талант. Во второй день кастинга на проект придет простой учитель физической культуры из Запорожской области — 26-летний Станислав Скочко. Участник продемонстрирует судьям экстремальное силовое шоу, для которого все трюки придумал сам.

Станислав является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Он надувает грелку до разрыва, стоя на руках. Однако удастся ли парню удивить судей своим силовым шоу и показать, на что способно человеческое тело — узнаем во время эфира.

С 15 лет Станислав посещает спортивный зал в погоне за идеальным телом. Изначально учитель физкультуры планировал установить другой рекорд — стойка на руках на высоте 200 м, однако местные власти не дали разрешения на это.

После чего он придумал надувать грелку до разрыва, стоя на руках.

Україна має талант

— У меня будет очень экстремальное выступление. Хочу показать, на что способно человеческое тело. Вот у Арнольда Шварценеггера красивое, эстетическое тело, у Джеки Чана или Брюс Ли — полное овладение этим телом. Мне же хотелось объединить это в одно и на собственном примере показать, что каждый может так, если долго и упорно тренироваться, — говорит он.

Україна має талант

Кроме того, он может зубами согнуть прутья и лежать на гвоздях, придавленный сверху кирпичом. Именно для этого номера он попросит одного из судей выйти к нему на сцену.

Смотрите его выступление на Україна має талант уже 30 октября в 19.00 на телеканале СТБ.

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СТБ , Україна має талант
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