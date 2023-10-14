Участник Холостячки 1 и комик Александр Эллерт сказал, как выехал за границу во время войны и почему не переходит на украинский язык. Сейчас юморист живет и строит карьеру в США.

Стоит отметить, многих украинцев возмущает тот факт, что мужчина спокойно покинул Украину и даже возвращался в нее несколько раз, после чего без проблем уезжал обратно в США. Так, кто-то из подписчиков задал Александру вопрос: — То есть благодаря тому, что ты звезда Украины, ты смог убежать за границу? Верно?

Эллерт не стал молчать и сказал, что выехал из Украины законным путем.

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— Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова… Поэтому прошу официально от**баться от меня, — резко отметил Александр.

Также комик сказал, почему не переходит на украинский язык. Он сказал, что не хочет врать себе и своей аудитории, сейчас живет в Америке, потому вся его коммуникация на английском и русском языках.

Александр Эллерт не единственный артист, который уехал после 24 февраля 2022 года. Кто из мужчин-артистов сбежал из Украины — смотрите на Фактах ICTV.