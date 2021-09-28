Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала скандальное интервью с блогером Сашей Пустовит.

Она отметила, что откровенный разговор с Сашей был не для рейтингов или хайпа, а для того, чтобы помочь другим семьям.

По словам Маши, после этой истории каждый должен сделать собственные выводы.

— Эта история — не для срача, это история — чтобы все сделали свои выводы. Все комментарии — это и есть боль каждого человека. Я ни о чем не жалею, не соврала ни в едином слове, у меня есть позиция, и я по-прежнему считаю, что Саша сильная и отважная, что смогла заговорить. Я несколько раз спрашивала Сашу, правда ли она хочет это делать. Это было ее решение. Никто ни на кого не давил, — сказала Маша.

Ефросинина благодарна Саше Пустовит за ее открытость и отвагу.

— Я знаю, сколько женщин молчат. И хотя бы уже потому, что она рассказала все, я буду благодарна ей как женщина, как журналист, как посол и борец с психологическим насилием над женщинами на протяжении многих лет, — добавила Ефросинина.

Напомним, что Саша Пустовит дала интервью, в котором рассказала о жизни с Игорем Пустовит.

Она призналась, что неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа. Женщина восемь раз собирала вещи, прежде чем решила окончательно прекратить эти отношения.

Позже Игорь Пустовит рассказал свою версию развода с Сашей. По его словам, блогер много лет скрывала от него свою болезнь и унижала в постели.

Саша и Игорь состояли в браке на протяжении пяти лет, они воспитывают двух сыновей.

Сейчас пара не живет вместе, а адвокаты занимаются бракоразводным процессом и урегулированием всех юридических вопросов.